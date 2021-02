Recuperare i mesi persi e arrivare pronti a settembre | le idee di Draghi sulla scuola

(Di lunedì 8 febbraio 2021)di didattica in presenzaa causa della pandemia e lavorare perché alla ripresa dell’anno scolastico asia tutto pronto, senza classi prive dei docenti. Queste, secondo quanto illustrato dai gruppi consultati oggi dal presidente del Consiglio incaricato, Mario, le due direttrici su cui intende muoversi l’ex governatore della Bce che ha posto la“tra le priorità” del nuovo governo, da affrontare subito. “ritiene che ci sia un oggettivo disagio che gli studenti e le studentesse d’Italia hanno vissuto in questi, un disagio di apprendimento ma anche psicologico. Quindi c’è un ragionamento da fare su come si può organizzare questo sostegno agli studenti e il recupero dei...

... è necessario che gli studenti possanoil tempo perduto . L'ex numero uno della Bce non ... 'Potranno votare solo gli iscritti da almeno sei, con documento certificato. Ciascun iscritto ...... il che non significa che non sia stata fatta scuola, ma che gli studenti hanno sicuramente perso molto tempo didatticamente importante, e che quindi bisognerà in primo luogopersi, ...Verso la nascita del Governo Draghi, oggi ripartono le consultazioni: "Governo europeista, ecco le riforme da fare". La diretta dei colloqui E' iniziato alle 15 di oggi pomeriggio e si concluderà doma ...Il premier incaricato ha parlato di questo con i gruppi più piccoli. Giannelli (presidi): "Sì a riforme strutturali, dare alle scuole il potere di assumere"