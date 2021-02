Questa foto non mostra una «giornalista greca» che «aggredisce Draghi per essere l’artefice del fallimento della Grecia» (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il 6 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra una donna di spalle ripresa mentre interrompe all’improvviso un evento pubblico in cui sta parlando Mario Draghi, dal 2011 al 2019 presidente della Banca centrale europea (Bce) e attuale presidente del Consiglio italiano incaricato (con riserva) per formare un nuovo governo. Nell’immagine compare anche questo testo: «giornalista greca aggredisce Draghi per essere l’artefice del fallimento della Grecia». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto oggetto della nostra verifica è stata scattata il 15 aprile 2015 a Francoforte (Germania) e ... Leggi su facta.news (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il 6 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata unacheuna donna di spalle ripresa mentre interrompe all’improvviso un evento pubblico in cui sta parlando Mario, dal 2011 al 2019 presidenteBanca centrale europea (Bce) e attuale presidente del Consiglio italiano incaricato (con riserva) per formare un nuovo governo. Nell’immagine compare anche questo testo: «perdel». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Laoggettonostra verifica è stata scattata il 15 aprile 2015 a Francoforte (Germania) e ...

