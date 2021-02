“Non mi candido ma non sosterrò il sindaco uscente Vincenzo Napoli” (Di lunedì 8 febbraio 2021) di Erika Noschese Smentisce categoricamente l’ipotesi di una sua candidatura al consiglio comunale. L’ormai ex super dirigente del Comune di Salerno, Alberto Di Lorenzo ha preso, fisicamente, le distanze da Salerno e, a quanto pare, non ha un buon ricordo di quegli anni trascorsi al Comune di Salerno, gomito a gomito con il sindaco Vincenzo Napoli. Il suo nome era tra i candidati al consiglio comunale di Salerno con Michele Sarno candidato sindaco. Una voce che smentisce categoricamente: “Non sono candidato, conosco l’avvocato Michele Sarno, è un mio amico, ha tutta la mia stima ma non sono candidato”, ha infatti dichiarato il responsabile del trasporto pubblico al Comune di Roma. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 8 febbraio 2021) di Erika Noschese Smentisce categoricamente l’ipotesi di una sua candidatura al consiglio comunale. L’ormai ex super dirigente del Comune di Salerno, Alberto Di Lorenzo ha preso, fisicamente, le distanze da Salerno e, a quanto pare, non ha un buon ricordo di quegli anni trascorsi al Comune di Salerno, gomito a gomito con il. Il suo nome era tra i candidati al consiglio comunale di Salerno con Michele Sarno candidato. Una voce che smentisce categoricamente: “Non sono candidato, conosco l’avvocato Michele Sarno, è un mio amico, ha tutta la mia stima ma non sono candidato”, ha infatti dichiarato il responsabile del trasporto pubblico al Comune di Roma. L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

