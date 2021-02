L’addio di Francesco Montanari a Il Cacciatore (e ad Andrea Delogu?): “Mi ha dato e tolto molto” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Con la fine delle riprese della terza stagione si è consumato L’addio di Francesco Montanari a Il Cacciatore, la serie Rai basata sulla storia del magistrato antimafia Alfonso Sabella. L’attore romano ha terminato di girare la terza stagione nella quale, peraltro, cederà il ruolo di protagonista a Linda Caridi: L’addio di Francesco Montanari a Il Cacciatore si consumerà in scena nel corso dei nuovi episodi, col passaggio di testimone tra il personaggio di Saverio Barone, liberamente ispirato alla storia di Sabella raccontata nel suo romanzo biografico Cacciatore di Mafiosi, e quello della magistrata Paola Romano, in carica come nuovo procuratore antimafia di Palermo. Il messaggio d’addio di Francesco ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Con la fine delle riprese della terza stagione si è consumatodia Il, la serie Rai basata sulla storia del magistrato antimafia Alfonso Sabella. L’attore romano ha terminato di girare la terza stagione nella quale, peraltro, cederà il ruolo di protagonista a Linda Caridi:dia Ilsi consumerà in scena nel corso dei nuovi episodi, col passaggio di testimone tra il personaggio di Saverio Barone, liberamente ispirato alla storia di Sabella raccontata nel suo romanzo biograficodi Mafiosi, e quello della magistrata Paola Romano, in carica come nuovo procuratore antimafia di Palermo. Il messaggio d’addio di...

fraancescaa00 : RT @zorpinilover: “Arrivederci a tutti! ADDIO MAMMA” “È L’UNICO MOTIVO PER LA QUALE ACCETTAI” Francesco che a Settembre non vedeva l’ora… - rep_palermo : Tutta Caccamo in lutto per l’addio a Roberta: i compagni seguiranno i funerali in streaming [di Francesco Patanè e… - vale46f1ferrari : RT @zorziskeeper: Cosa c'è di più triste dell'addio tra Tommaso e Francesco il 4 dicembre? L'addio di Tommaso e Francesco il 4 dicembre con… - m4rika1 : RT @zorziskeeper: Cosa c'è di più triste dell'addio tra Tommaso e Francesco il 4 dicembre? L'addio di Tommaso e Francesco il 4 dicembre con… - martaxxofficial : RT @zorziskeeper: Cosa c'è di più triste dell'addio tra Tommaso e Francesco il 4 dicembre? L'addio di Tommaso e Francesco il 4 dicembre con… -

Ultime Notizie dalla rete : L’addio Francesco François Pinault, Francesco Piccolo e Yasmina Reza su «la Lettura» la Lettura del Corriere della Sera