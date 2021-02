Jaguar Land Rover - Siglato un accordo con EnelX per la ricarica di elettriche e ibride plug-in (Di lunedì 8 febbraio 2021) Jaguar Land Rover Italia ha Siglato un accordo con Enel X per fornire ai propri clienti soluzioni integrate per la ricarica, a domicilio e non solo, dei modelli elettrici e ibridi plug-in venduti dal costruttore britannico. In pubblico si ricarica con l'app o la carta. L'offerta si articola in due pacchetti: JuicePack Home, per la ricarica in ambito privato (a casa o in ufficio), e JuicePack Street per la ricarica pubblica. Il primo mette a disposizione il Pro Cellular, il nuovo dispositivo per la ricarica domestica di Enel X, dotato di cavo Modo 3 integrato, disponibile nelle versioni da 7,4 e 11 kW di potenza. Con JuicePack Street, invece, si accede agli oltre 12mila punti di ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 8 febbraio 2021)Italia hauncon Enel X per fornire ai propri clienti soluzioni integrate per la, a domicilio e non solo, dei modelli elettrici e ibridi-in venduti dal costruttore britannico. In pubblico sicon l'app o la carta. L'offerta si articola in due pacchetti: JuicePack Home, per lain ambito privato (a casa o in ufficio), e JuicePack Street per lapubblica. Il primo mette a disposizione il Pro Cellular, il nuovo dispositivo per ladomestica di Enel X, dotato di cavo Modo 3 integrato, disponibile nelle versioni da 7,4 e 11 kW di potenza. Con JuicePack Street, invece, si accede agli oltre 12mila punti di ...

DividendProfit : Jaguar Land Rover sceglie Enel X come partner della mobilità elettrica - ItaliaNotizie24 : Jaguar Land Rover Italia firma la partnership con Enel X per le auto elettiche - MilanoFinanza : Enel X partner di Jaguar Land Rover Italia nella mobilità elettrica - JaguarItalia : Daniele Maver, presidente di Jaguar Land Rover Italia, ci guida in un viaggio alla scoperta del mondo elettrico sec… - ABMnewscom : JAGUAR LAND ROVER ITALIA, NELL’AMBITO DELLA PROPRIA STRATEGIA SULLA DIFFUSIONE DELLA MOBILITÀ ELETTRICA, ANNUNCIA L… -