Genova | donna su monopattino travolta e uccisa da un tir

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Incidente mortale stamattina a, in via Monticelli. Unadi circa 30 anni è statada un tir mentre era a bordo del suo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per lanon c’è stato nulla da fare. I rilievi sono in mano agli agenti della sezione infortunistica della polizia locale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

" Tragedia a. Alle nove del mattino , in via Monticelli , una ragazza è stata travolta da un autocarro. Il ... Laindossava un casco . I vigili hanno raccolto la testimonianza di un ...