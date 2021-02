Comunali Roma 2021, Gualtieri piace più di Conte: l'ex Premier non infiamma la base dem (Di martedì 9 febbraio 2021) Gualtieri o Conte. L'idea concreta o la suggestione che piano piano diventa ipotesi . La scelta del candidato sindaco del centrosinistra ha ricevuto nuova linfa dalla crisi di governo , cancellando ... Leggi su romatoday (Di martedì 9 febbraio 2021). L'idea concreta o la suggestione che piano piano diventa ipotesi . La scelta del candidato sindaco del centrosinistra ha ricevuto nuova linfa dalla crisi di governo , cancellando ...

matteosalvinimi : Non si può votare per il pericolo del contagio? Dovremmo spiegarlo ai calabresi che votano per le regionali l'11 a… - paolorm2012 : RT @MPenikas: Ripartiamo da qui. Nuovo thread! @ApriGli_Occhi @Piero351516325 @dariochierchia @gladiatoremassi @jokervilma @fabiopi1000 @L… - JohnHard3 : RT @MPenikas: Ripartiamo da qui. Nuovo thread! @ApriGli_Occhi @Piero351516325 @dariochierchia @gladiatoremassi @jokervilma @fabiopi1000 @L… - PaolaTacconi : RT @MPenikas: Ripartiamo da qui. Nuovo thread! @ApriGli_Occhi @Piero351516325 @dariochierchia @gladiatoremassi @jokervilma @fabiopi1000 @L… - paolorm2012 : Comunali Roma 2021, Gualtieri piace più di Conte: l'ex Premier non infiamma la base dem -