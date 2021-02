Bellezza e ricerca | per il benessere delle donne

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Un nuovo progetto benefico di Filorga, #LaBellezzadellaRicerca, è stato inaugurato nel 2020 con la collaborazione di Fondazione Francesca Rava N.P.H.Italia Onlus. L’obiettivo è la raccolta fondi online, attiva fino al prossimo 8 marzo, sulla piattaforma GoFundMe, rendere possibile l’acquisto di un ecografo di ultima generazione per lo screening del tumore all’utero, da donare a uno dei centri d’eccellenza italiani nella diagnosi e nel trattamento di questa patologia: la Struttura Complessa di Ginecologia Chirurgica Oncologica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia afferente all’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia.

Lunapets : Bellezza....ricerca, problemi, soluzioni: Più belle con il cibo - RAFFAELEASCOLE1 : RT @CalcioNapoli24: - CalcioNapoli24 : - Elena95394809 : RT @ItalianArmy_fam: ?? #SEOKJIN?? è stato chiamato “Top male God Beauty” del mondo, secondo una ricerca scientifica. “Se gli dèi greci dell… - batman81fox : @Peppe90898887 @Pirlo_official Verissimo. Da un paio di settimane siamo diventati concreti, pratici, concentrati e… -

Ultime Notizie dalla rete : Bellezza ricerca

Vanity Fair Italia

... insomma, la storia della vita di due esseri innamorati fin dal primo istante, uniti da uno struggente ed esclusivo amore coniugale e da una insaziabiledellacon la quale hanno ...... contengono idee e creatività, e riflettono lache le circonda, al contempo arricchiscono ... Arredi preziosi, sintesi di unacostante e capaci di esaltare la spettacolarità del luogo e ...Un marchio beauty che ha a cuore le donne e la loro bellezza, ha a cuore anche la loro salute. In quest'ottica Filorga ha sostenuto con una donazione, e lanciato una raccolta fondi, per l'acquisto di ...Shake, Natural e Dynamic, questi i 3 elementi alla base del nuovo approccio studiato dall’hair stylist Cristiano Russo, che si sta già imponendo come il ...