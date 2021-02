Australian Open 2021 | ordine di gioco e orari di martedì 9 febbraio con Berrettini

Leggi su sportface

(Di lunedì 8 febbraio 2021) L’didiall’. Nella giornata d’esordio di Rafael Nadal e Ashleigh Barty, faranno il loro debutto anche tantissimi degli azzurri presenti a Melbourne. Matteosarà impegnato sulla Margaret Court Arena contro Kevin Anderson, mentre Fognini giocherà su campo 5 contro Herbert. Di seguito l’intera programmazione che vede anche i nomi di Cecchinato, Seppi, Caruso, Cocciaretto, Paolini e Trevisan. ROD LAVER ARENA Dalle ore 1:00 Kenin vs Inglis Bouzkova vs Svitolina Djere vs Nadal Dalle ore 9:00 Barty vs Kovinic Tsitsipas vs Simon MARGARET COURT ARENA Dalle ore 1:00 Muguruza vs Gasparyan Azarenka vs Pegula Pospisil vs Medvedev Non prima delle 9:00 Anderson vsSorribes ...