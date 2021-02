Alvino: “De Laurentiis ha detto ai giocatori di non giocare contro Gattuso” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ospite di Canale 8, Carlo Alvino ha parlato del delicato momento che sta vivendo il Napoli, con il contrasto tra De Laurentiis e Gattuso. “Di alibi il Napoli ne ha milioni, ma nonostante tutto è ai sedicesimi di Europa League, semifinale di Coppa Italia e a 4 punti dal quarto posto con una partita in meno. Esonerare ora Gattuso vuol dire prendere un nuovo tecnico che però non può fare la magia e ribaltare la situazione. Il Napoli crede che Gattuso possa ancora raggiungere gli obiettivi. Se invece il Napoli dovesse crollare è chiaro che si prenderanno dei provvedimenti ma salvo scossoni Gattuso resterà fino a fine anno. Se Gattuso va via a fine anno avendo portato il Napoli al quarto posto non sarà soddisfatto personalmente? De Laurentiis ha ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ospite di Canale 8, Carloha parlato del delicato momento che sta vivendo il Napoli, con il contrasto tra De. “Di alibi il Napoli ne ha milioni, ma nonostante tutto è ai sedicesimi di Europa League, semifinale di Coppa Italia e a 4 punti dal quarto posto con una partita in meno. Esonerare oravuol dire prendere un nuovo tecnico che però non può fare la magia e ribaltare la situazione. Il Napoli crede chepossa ancora raggiungere gli obiettivi. Se invece il Napoli dovesse crollare è chiaro che si prenderanno dei provvedimenti ma salvo scossoniresterà fino a fine anno. Seva via a fine anno avendo portato il Napoli al quarto posto non sarà soddisfatto personalmente? Deha ...

