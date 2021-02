Serie C, ecco i risultati delle gare delle 17:30 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tante sorprese e tanti gol nelle gare delle 17:30 della ventitreesima giornata di Serie C, con molte belle sfide in tutti e tre i gironi. Nel Girone A stop della Pro Vercelli a Lucca, con un pari a reti bianche; un punto a testa anche nella sfida tra Piacenza e Carrarese. L’Imolese espugna Carpi con un netto 0-3 nel Girone B, dove il Perugia passsa col Mantova, mentre c’è solo un pari tra Matelica e Pesaro e Virtus Verona e Arezzo. Il Girone C vede invece il Foggia ottenere un fondamentale successo esterno ai danni del Potenza, per il quale non è bastato il cambio tecnico. I risultati in Serie C GIRONE ALucchese-Pro Vercelli 0-0Piacenza-Carrarese 1-1 GIRONE BCarpi-Imolese 0-3Perugia-Mantova 4-2Matelica-Pesaro 1-1Virtus Verona-Arezzo 1-1 GIRONE CPotenza-Foggia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) Tante sorprese e tanti gol nelle17:30 della ventitreesima giornata diC, con molte belle sfide in tutti e tre i gironi. Nel Girone A stop della Pro Vercelli a Lucca, con un pari a reti bianche; un punto a testa anche nella sfida tra Piacenza e Carrarese. L’Imolese espugna Carpi con un netto 0-3 nel Girone B, dove il Perugia passsa col Mantova, mentre c’è solo un pari tra Matelica e Pesaro e Virtus Verona e Arezzo. Il Girone C vede invece il Foggia ottenere un fondamentale successo esterno ai danni del Potenza, per il quale non è bastato il cambio tecnico. IinC GIRONE ALucchese-Pro Vercelli 0-0Piacenza-Carrarese 1-1 GIRONE BCarpi-Imolese 0-3Perugia-Mantova 4-2Matelica-Pesaro 1-1Virtus Verona-Arezzo 1-1 GIRONE CPotenza-Foggia ...

