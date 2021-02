Ridate un bomber a Rino

(Di domenica 7 febbraio 2021) Non è questa sconfitta lo specchio di una stagione contorta ma per niente compromessa: cosa vuoi dire al Napoli dopo una partita del genere, persa per due uscite scellerate dal basso, per la doppietta ...

Non è questa sconfitta lo specchio di una stagione contorta ma per niente compromessa: cosa vuoi dire al Napoli dopo una partita del genere, persa per due uscite scellerate dal basso, per la doppietta ...La sconfitta del Napoli a Genova evidenzia la mancanza di un centravanti: Gattuso sta scalando una montagna sempre più alta con tante assenze e poca fortuna ...GLI APPROFONDIMENTI SUL GENOA CORRIERE DELLO SPORT - Il Napoli regala e i rossoblu puniscono: questa la sintesi del quotidiano sportivo, che sottolinea come la partita consegni ai partenopei "un cumu ...