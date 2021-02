Mondiale per club 2020, semifinale: tabellone e accoppiamenti (Di domenica 7 febbraio 2021) Tutto pronto per la fase cruciale del Mondiale per club 2020. Palmeiras e Bayern Monaco – rispettivamente campioni di Libertadores e Champions League – cercano la vittoria nel primo trofeo internazionale in palio dell’anno. Per la squadra brasiliana, l’avversaria sarà una tra Tigre e Ulsan in campo oggi alle 15:00. Per il Bayern Monaco invece la prossima sfidante sarà una tra Al Duhail e Al Ahly. Quale sarà l’esito delle semifinali? Scopriamolo insieme su Sportface.it che vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale nell’arco dei novanta minuti. Semifinali 7 febbraio ore 19 Palmeiras-Tigres 8 febbraio ore 19 Al-Ahly-Bayern Monaco (GER) Finale 11 febbraio ore 19 Tigres-Vincente semifinale 2 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 7 febbraio 2021) Tutto pronto per la fase cruciale delper. Palmeiras e Bayern Monaco – rispettivamente campioni di Libertadores e Champions League – cercano la vittoria nel primo trofeo internazionale in palio dell’anno. Per la squadra brasiliana, l’avversaria sarà una tra Tigre e Ulsan in campo oggi alle 15:00. Per il Bayern Monaco invece la prossima sfidante sarà una tra Al Duhail e Al Ahly. Quale sarà l’esito delle semifinali? Scopriamolo insieme su Sportface.it che vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale nell’arco dei novanta minuti. Semifinali 7 febbraio ore 19 Palmeiras-Tigres 8 febbraio ore 19 Al-Ahly-Bayern Monaco (GER) Finale 11 febbraio ore 19 Tigres-Vincente2 SportFace.

