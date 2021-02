Governo: Calenda, 'tecnico o politico? a Draghi scelta migliore per partire subito' (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "tecnico o politico? Deve decidere Draghi quale struttura di Governo garantisce il miglior funzionamento per entrare subito in partita perché non siamo in un momento normale, non abbiamo sei mesi per far funzionare le cose, bisogna partire subito". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, a Sky Tg 24. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb. (Adnkronos) - "? Deve deciderequale struttura digarantisce il miglior funzionamento per entrarein partita perché non siamo in un momento normale, non abbiamo sei mesi per far funzionare le cose, bisogna". Lo dice Carlo, leader di Azione, a Sky Tg 24.

