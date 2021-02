“Espulsa da Mediaset” GF Vip | Alda D’Eusanio squalificata | “Comportamento imperdonabile!”

(Di domenica 7 febbraio 2021)ha deciso di espellere con effetto immediatodalla casa del “Grande Fratello Vip”. Lo annuncia una nota ufficiale di Cologno Monzese. L’editore si dissocia “completamente dalle reiterate affermazioni inopportune e offensive della concorrente anche riferite a persone non presenti nella casa”. La conduttrice televisiva ha detto, parlando con gli altri inquilini, che la cantante Laura Pausini verrebbe picchiata dal compagno, e padre di sua figlia, Paolo Carta. “Un– prosegue la nota di– grave e imperdonabile soprattutto alla luce del fatto chenon sia una concorrente estranea al mondo della tv ma una professionista adulta ed esperta a cui certe espressioni non possono sfuggire. La signora ...

. Ieri sera ha abbandonato il reality dopo aver detto che Paolo Carta picchierebbe la sua ... Senza pensarci troppo,ha espulso Alda D'Eusanio con effetto immediato: 'Un comportamento ......didi allontanarla da GfVip per le parole offensive riferite, all'interno della casa, alla cantante Laura Pausini e al compagno Paolo Carta. Leggi anche GfVip, Alda D'Eusanio: è ...Espulsa. Ieri sera ha abbandonato il reality dopo aver detto che Paolo Carta picchierebbe la sua compagna Laura Pausini (insieme sono genitori di Paola). Ha parlato a bruciapelo, senza che nessuno se ...