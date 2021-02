Benevento, un altro piccolo passo verso la salvezza: è pari con la Samp (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Un punto a testa per allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica. Benevento e Sampdoria si dividono la posta in palio nel lunch match della seconda giornata del girone di ritorno. Un punto carico di rammarichi per la Strega, in vantaggio con Caprari e incapace di piazzare il colpo da tre punti. Ranieri ringrazia e dalla panchina estrae il jolly Damsgaard che gli permette di evitare la sconfitta nella sua prima nel Sannio. I giallorossi devono dunque rimandare ancora una volta l’appuntamento con i tre punti, accontentandosi di muovere un altro piccolo passo verso la salvezza. La partita – Ritorno all’antico per Inzaghi. Il tecnico del Benevento rispolvera l’albero di Natale scegliendo Tuia in ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 4 minuti– Un punto a testa per allontanarsi dalle sabbie mobili della classifica.doria si dividono la posta in palio nel lunch match della seconda giornata del girone di ritorno. Un punto carico di rammarichi per la Strega, in vantaggio con Caprari e incapace di piazzare il colpo da tre punti. Ranieri ringrazia e dalla panchina estrae il jolly Damsgaard che gli permette di evitare la sconfitta nella sua prima nel Sannio. I giallorossi devono dunque rimandare ancora una volta l’appuntamento con i tre punti, accontentandosi di muovere unla. La partita – Ritorno all’antico per Inzaghi. Il tecnico delrispolvera l’albero di Natale scegliendo Tuia in ...

