Avellino-Palermo 0-0: equilibrio ed ardore agonistico al “Partenio”, campo pesante per la pioggia e pochi sussulti. Commento primo tempo (Di domenica 7 febbraio 2021) Attualmente fuori dalla zona playoff, il Palermo prova a rientrarvi portando punti in dote dalla difficile trasferta contro l'Avellino.Boscaglia conia per l'occasione un 4-3-3 non privo di alcune sorprese in materia di scelta degli interpreti. Il tecnico rosanero è costretto a rinunciare al bomber più prolifico in seno alla sua rosa: Lorenzo Lucca salta il match del Partenio in quanto squalificato dal giudice sportivo. Pelagotti tra i pali, Accardi e Doda esterni bassi con Palazzi e Somma coppia di centrali difensivi. De Rose, Broh e Luperini in zona nevralgica, Kanoute e Valente larghi in un tridente che ritrova Saraniti terminale offensivo di riferimento. Doda adattato a sinistra e preferito al veterano Crivello, Broh conquista una maglia da titolare in luogo di Odjer, da sempre in cima alle gerarchie di Boscaglia nel reparto. ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 febbraio 2021) Attualmente fuori dalla zona playoff, ilprova a rientrarvi portando punti in dote dalla difficile trasferta contro l'.Boscaglia conia per l'occasione un 4-3-3 non privo di alcune sorprese in materia di scelta degli interpreti. Il tecnico rosanero è costretto a rinunciare al bomber più prolifico in seno alla sua rosa: Lorenzo Lucca salta il match delin quanto squalificato dal giudice sportivo. Pelagotti tra i pali, Accardi e Doda esterni bassi con Palazzi e Somma coppia di centrali difensivi. De Rose, Broh e Luperini in zona nevralgica, Kanoute e Valente larghi in un tridente che ritrova Saraniti terminale offensivo di riferimento. Doda adattato a sinistra e preferito al veterano Crivello, Broh conquista una maglia da titolare in luogo di Odjer, da sempre in cima alle gerarchie di Boscaglia nel reparto. ...

