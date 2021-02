Volley, serie A1 femminile, anticipo 22. giornata. Il Bisonte Firenze ferma Chieri (3-1) e punta ai play-off (Di sabato 6 febbraio 2021) Una vittoria che vale la salvezza e rientro in corsa per i play-off per Il Bisonte Firenze che getta il cuore oltre l’ostacolo e, con un 3-1 in rimonta, ferma la corsa folle della Reale Mutua Fenera Chieri che era reduce da cinque successi consecutivi. Una prova a due volti da parte di entrambe le squadre con Chieri che sembra volare sulle ali dell’entusiasmo nel primo set. La squadra piemontese si affida come spesso accade a Grobelna e riesce ad avere la meglio con il punteggio di 25-23 nonostante il ritorno delle fiorentine nel finale. Un ritorno che porta puntualmente i suoi frutti nel set successivo. Firenze soffre in avvio (5-8) ma si ritrova e prende il largo nella parte centrale, scavando un solco fra sè e le rivali e vincendo 25-20 e pareggiando il conto. Nel ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) Una vittoria che vale la salvezza e rientro in corsa per i-off per Ilche getta il cuore oltre l’ostacolo e, con un 3-1 in rimonta,la corsa folle della Reale Mutua Fenerache era reduce da cinque successi consecutivi. Una prova a due volti da parte di entrambe le squadre conche sembra volare sulle ali dell’entusiasmo nel primo set. La squadra piemontese si affida come spesso accade a Grobelna e riesce ad avere la meglio con il punteggio di 25-23 nonostante il ritorno delle fiorentine nel finale. Un ritorno che porta puntualmente i suoi frutti nel set successivo.soffre in avvio (5-8) ma si ritrova e prende il largo nella parte centrale, scavando un solco fra sè e le rivali e vincendo 25-20 e pareggiando il conto. Nel ...

