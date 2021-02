“Non mi guarda più”. GF Vip, Giulia Salemi in lacrime: cosa è successo con Pierpaolo Pretelli (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo la diretta del GF Vip è scoppiata una lite furiosa tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Nella sauna, davanti a Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta. Lui era fuori di sé, si è sentito ferito e ha attaccato la fidanzata. Quello che rimprovera, in generale, a Giulia è di non essersi preoccupata di difenderlo quando è stato accusato per l’ennesima volta di non esporsi per fare da scudo alle donne che sostiene di amare. “Tu hai in mente solo quello che hai fatto tu per me – le ha detto – non quello che ho fatto io per te. Sono 5mesi che sto qua e mi dicono che non prendo posizione. È una cosa per cui ho sofferto, sai che ci sono stato male”. E poi: “Quando non serve non sono il tuo uomo”, ha continuato lui furioso prima di lasciarla lì, in giardino. (Continua dopo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo la diretta del GF Vip è scoppiata una lite furiosa tra. Nella sauna, davanti a Maria Teresa Ruta e Andrea Zelletta. Lui era fuori di sé, si è sentito ferito e ha attaccato la fidanzata. Quello che rimprovera, in generale, aè di non essersi preoccupata di difenderlo quando è stato accusato per l’ennesima volta di non esporsi per fare da scudo alle donne che sostiene di amare. “Tu hai in mente solo quello che hai fatto tu per me – le ha detto – non quello che ho fatto io per te. Sono 5mesi che sto qua e mi dicono che non prendo posizione. È unaper cui ho sofferto, sai che ci sono stato male”. E poi: “Quando non serve non sono il tuo uomo”, ha continuato lui furioso prima di lasciarla lì, in giardino. (Continua dopo la ...

