Migranti: in 67 su barcone, sbarcati a Lampedusa. Altri 55 trasferiti su nave quarantena (Di sabato 6 febbraio 2021) Il gruppo, dopo lo sbarco, è stato portato all'hotspot dove tutti i nuovi arrivati sono stati sottoposti a tampone rapido anti - Covid Leggi su tg.la7 (Di sabato 6 febbraio 2021) Il gruppo, dopo lo sbarco, è stato portato all'hotspot dove tutti i nuovi arrivati sono stati sottoposti a tampone rapido anti - Covid

SkyTG24 : Migranti, in 67 su un barcone sbarcati a Lampedusa - marzo7paolo : RT @SkyTG24: Migranti, in 67 su un barcone sbarcati a Lampedusa - statodelsud : Migranti, in 67 su un barcone sbarcati a Lampedusa - Pino__Merola : Migranti, in 67 su un barcone sbarcati a Lampedusa - cjmimun : Migranti: in 67 su barcone, sbarcati a Lampedusa -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti barcone Migranti: in 67 su barcone, sbarcati a Lampedusa. Altri 55 trasferiti su nave quarantena

Il gruppo, dopo lo sbarco, è stato portato all'hotspot dove tutti i nuovi arrivati sono stati sottoposti a tampone rapido anti - Covid

Lampedusa: arrivati altri 67 migranti

A Lampedusa arrivato un barcone con 67 migranti di varie nazionalita'. Il gruppo, dopo lo sbarco, e' stato portato all'hotspot dove tutti i nuovi arrivati sono stati sottoposti a tampone rapido anti - Covid. Dalla struttura, ...

Migranti, in 67 su barcone: sbarcati a Lampedusa TGCOM Sbarco a Lampedusa di 67 migranti

Agrigento, 6 febbraio 2021 - Un barcone con 67 migranti di varie nazionalità è stato intercettato nelle acque antistanti a Lampedusa. Il gruppo, dopo lo sbarco, è stato portato all'hotspot sull'isola ...

Sbarchi senza sosta a Lampedusa, altri 67 migranti approdano sull'isola

Un barcone con 67 migranti di varie nazionalità è stato intercettato nelle acque antistanti a Lampedusa. Il gruppo, dopo lo sbarco, è stato portato ...

Il gruppo, dopo lo sbarco, è stato portato all'hotspot dove tutti i nuovi arrivati sono stati sottoposti a tampone rapido anti - CovidA Lampedusa arrivato uncon 67di varie nazionalita'. Il gruppo, dopo lo sbarco, e' stato portato all'hotspot dove tutti i nuovi arrivati sono stati sottoposti a tampone rapido anti - Covid. Dalla struttura, ...Agrigento, 6 febbraio 2021 - Un barcone con 67 migranti di varie nazionalità è stato intercettato nelle acque antistanti a Lampedusa. Il gruppo, dopo lo sbarco, è stato portato all'hotspot sull'isola ...Un barcone con 67 migranti di varie nazionalità è stato intercettato nelle acque antistanti a Lampedusa. Il gruppo, dopo lo sbarco, è stato portato ...