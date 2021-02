Meloni: “Non mi aspettavo l’apertura di Salvini a Draghi. Fratelli d’Italia sarà all’opposizione, saremo una sentinella” (Di sabato 6 febbraio 2021) Giorgia Meloni rischia di ritrovarsi da sola all’opposizione del Governo Draghi. La leader di Fratelli d’Italia ribadisce il suo No all’esecutivo che si appresta a nascere, al quale invece sembra aver aperto Matteo Salvini, segretario della Lega, che con lei guida oggi il campo sovranista in Italia. “Da Berlusconi me lo aspettavo, lo aveva lasciato intendere. Dalla Lega meno, lo avevano escluso, sempre che poi finisca così come sembra in queste ore…”, osserva Meloni in una intervista rilasciata al Corriere della Sera oggi, sabato 6 febbraio 2021. “Fratelli d’Italia fu fondato in polemica con il Pdl per l’appoggio al governo Monti. Sulla base di convinzioni profonde: non posso governare con il Pd e il M5S, dal quale mi ... Leggi su tpi (Di sabato 6 febbraio 2021) Giorgiarischia di ritrovarsi da soladel Governo. La leader diribadisce il suo No all’esecutivo che si appresta a nascere, al quale invece sembra aver aperto Matteo, segretario della Lega, che con lei guida oggi il campo sovranista in Italia. “Da Berlusconi me lo, lo aveva lasciato intendere. Dalla Lega meno, lo avevano escluso, sempre che poi finisca così come sembra in queste ore…”, osservain una intervista rilasciata al Corriere della Sera oggi, sabato 6 febbraio 2021. “fu fondato in polemica con il Pdl per l’appoggio al governo Monti. Sulla base di convinzioni profonde: non posso governare con il Pd e il M5S, dal quale mi ...

repubblica : Cris di governo. 'Meloni: 'Io la fiducia a Draghi non la voto. Subito alle urne' - Adnkronos : #Governo, #Meloni: 'Non voto la fiducia a Draghi' - FratellidItalia : ??? Il popolo ha diritto di scegliere ?? Link: - Mega_Fauna : RT @RaiNews: Fratelli d'Italia, #Meloni: 'Non voteremo il governo #Draghi, saremo sentinelle' - piccologabri : @Marcell77640487 @Yi_Benevolence @borghi_claudio Considerato che il ps non può dire no, che i 5s può benissimo dire… -