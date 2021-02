LIVE Sci alpino, SuperG Garmisch in DIRETTA: Kriechmayr vince. Innerhofer 5°, Paris 8°. Ora i Mondiali a Cortina (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA VIDEO VITTORIA DI Kriechmayr LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO LE DICHIARAZIONI DI CHRISTOF Innerhofer 13.15 Si chiude qui il fine settimana di Garmisch! Ci rivediamo da lunedì per i Mondiali di Cortina. Grazie per la cortese attenzione, e buon proseguimento di giornata. 13.10 Si è conclusa la gara. Il SuperG lo ha vinto vincent Kriechmayr con il tempo di 1:12.68. L’austriaco chiude con 17 centesimi sul connazionale Matthias Mayer e 49 sullo svizzero Marco Odermatt. Quarto il francese Nils Allegre a 57, quinto il nostro Christof Innerhofer a 68 davanti allo svizzero Beat Feuz sesto a 77. Settimo lo svizzero Loic Meillard a 74, ottavo ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA VIDEO VITTORIA DILA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO LE DICHIARAZIONI DI CHRISTOF13.15 Si chiude qui il fine settimana di! Ci rivediamo da lunedì per idi. Grazie per la cortese attenzione, e buon proseguimento di giornata. 13.10 Si è conclusa la gara. Illo ha vintontcon il tempo di 1:12.68. L’austriaco chiude con 17 centesimi sul connazionale Matthias Mayer e 49 sullo svizzero Marco Odermatt. Quarto il francese Nils Allegre a 57, quinto il nostro Christofa 68 davanti allo svizzero Beat Feuz sesto a 77. Settimo lo svizzero Loic Meillard a 74, ottavo ...

