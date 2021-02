Il monito di Visco | “Recovery insufficiente Serve coesione per lo sviluppo”

Leggi su newsmondo

(Di sabato 6 febbraio 2021) L’intervento di Ignazioal Convegno dell’Assiom Forex: “necessaria per riprendere la via della ripresa”. ROMA – In attesa di capire se entrerà a far parte del governo Draghi, il presidente di Bankitalia Ignazioal Convegno dell’Assiom Forex ha inviato un nuovo messaggio alla politica: “E’ il momento dellaper riprendere la via della ripresa – il pensiero del numero uno di via Nazionale, riportato da La Repubblica – la spesa per i consumi è frenata dai timori di contagio e da ragioni economiche precauzionali. Per questo è importante garantire presidi sanitari e la vaccinazione sarà importante per la ripresa . Possibile una ripartenza già in primavera, molto dipenderà dalle restrizioni“.Fund Per Ignazioun passaggio anche sul ...