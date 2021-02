Fine settimana all’insegna di nuvole e pioggia (Di sabato 6 febbraio 2021) Le previsioni del tempo curate da Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE Fino a stasera, sabato, correnti in quota mediamente occidentali interesseranno la Lombardia: tempo grigio e qualche schiarita sulle Alpi. Sabato sera si avvicina al nord Italia una perturbazione più organizzata che porterà un moderato peggioramento nella giornata di domenica. Da lunedì torna il bel tempo, anche se per poco. Clima decisamente mite per il periodo. Sabato 6 febbraio 2021 Tempo Previsto: al mattino e al pomeriggio coperto o molto nuvoloso su quasi tutta la regione, eccetto sui settori nord-orientali (alta Valtellina, contea di Livigno, Orobie e val Trompia) dove si potranno avere ampie schiarite. Nella sera-notte cielo coperto o molto nuvoloso su tutta la regione. Fino al pomeriggio asciutto ovunque. Nella sera-notte piogge deboli o pioviggini continue sui settori occidentali ... Leggi su bergamonews (Di sabato 6 febbraio 2021) Le previsioni del tempo curate da Stefano Nava del Centro Meteo Lombardo ANALISI GENERALE Fino a stasera, sabato, correnti in quota mediamente occidentali interesseranno la Lombardia: tempo grigio e qualche schiarita sulle Alpi. Sabato sera si avvicina al nord Italia una perturbazione più organizzata che porterà un moderato peggioramento nella giornata di domenica. Da lunedì torna il bel tempo, anche se per poco. Clima decisamente mite per il periodo. Sabato 6 febbraio 2021 Tempo Previsto: al mattino e al pomeriggio coperto o molto nuvoloso su quasi tutta la regione, eccetto sui settori nord-orientali (alta Valtellina, contea di Livigno, Orobie e val Trompia) dove si potranno avere ampie schiarite. Nella sera-notte cielo coperto o molto nuvoloso su tutta la regione. Fino al pomeriggio asciutto ovunque. Nella sera-notte piogge deboli o pioviggini continue sui settori occidentali ...

