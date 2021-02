Denis Dosio VS Gf Vip: “Escluso”, voleva stare accanto a Dayane (Di sabato 6 febbraio 2021) Una puntata particolare al GF VIP, nel segno del dolore per Dayane Mello: arriva lo sfogo di Denis Dosio, addolorato ed “Escluso”, non le manda a dire Denis Dosio (YouTube, Mediaset Play)Non è stata di certo una puntata come le altre, quella andata in onda ieri al GF VIP, il popolare e seguissimo reality condotto con succedo da Alfonso Signorini su Canale 5: nel segno del dolore per il lutto di Dayane Mello, non manca lo sfogo di Denis Dosio. Un appuntamento ricco di emozioni e comprensibilmente molto diversi dal solito, quello in scena ieri al Grande Fratello Vip: tutto è ruotato attorno all’evento drammatico che ha colpito una delle concorrenti, Dayane, ovvero la scomparsa per un incidente stradale ... Leggi su chenews (Di sabato 6 febbraio 2021) Una puntata particolare al GF VIP, nel segno del dolore perMello: arriva lo sfogo di, addolorato ed “”, non le manda a dire(YouTube, Mediaset Play)Non è stata di certo una puntata come le altre, quella andata in onda ieri al GF VIP, il popolare e seguissimo reality condotto con succedo da Alfonso Signorini su Canale 5: nel segno del dolore per il lutto diMello, non manca lo sfogo di. Un appuntamento ricco di emozioni e comprensibilmente molto diversi dal solito, quello in scena ieri al Grande Fratello Vip: tutto è ruotato attorno all’evento drammatico che ha colpito una delle concorrenti,, ovvero la scomparsa per un incidente stradale ...

trash_italiano : Denis Dosio, la parola che tu hai usato una sola volta, ripeto una sola volta, è sbagliata e qualcuno si è risentit… - Novella_2000 : Lo sfogo di Denis Dosio contro il #GFVip: 'Fa male' - st_escha : posso dirlo? mi sarebbe piaciuto avere denis dosio in casa. avrebbe fatto sicuramente tanto ridere - Notiziedi_it : Denis Dosio si sfoga sui social contro il GF Vip: “Fa male” - Carmen41778634 : Chissà perché non erano presenti Denis Dosio e Franceska.... ???? Spero solo che non siano stati esclusi ?? #GFvip -