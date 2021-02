Cathy Yan regista e sceneggiatrice di The Freshening

(Di sabato 6 febbraio 2021)Yan saràdi The, un storia romantica collocata in un universo sci-fi Dopo il successo di Birds of Prey,Yan torna a lavoro comecon The. Prodotto da FilmNation, la pellicola sarà un adattamento dell’omonimo short film di Rachel Khong del 2018. Ambientato in un futuro prossimo in cui le tensioni razziali e di genere hanno raggiunto un punto di non ritorno, il governo degli Stati Uniti decide di promuovere un’iniziativa di salute pubblica nota come The: ai cittadini americani viene iniettata una sostanza che fa percepire l’altro come appartenente alla loro stessa etnia. Le cose si complicano quando entra un scena una droga il cui effetto è ...

