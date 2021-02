Biden nega a Trump i rapporti di intelligence e dice il perché: 'È instabile' (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo le tante idiozie fatte in questi ultimi quattro anni da Donald Trump, anche il neo presidente Joe Biden sembra non fidarsi più di tanto della lucidità del tycoon. Una frase in particolare ha ... Leggi su globalist (Di sabato 6 febbraio 2021) Dopo le tante idiozie fatte in questi ultimi quattro anni da Donald, anche il neo presidente Joesembra non fidarsi più di tanto della lucidità del tycoon. Una frase in particolare ha ...

gajapell : RT @agenzia_nova: #Biden annuncerà che la sua amministrazione smetterà di sostenere qualsiasi azione militare “offensiva” in #Yemen https:… - petro_francesco : RT @agenzia_nova: #Biden annuncerà che la sua amministrazione smetterà di sostenere qualsiasi azione militare “offensiva” in #Yemen https:… - JonnySicilia : RT @agenzia_nova: #Biden annuncerà che la sua amministrazione smetterà di sostenere qualsiasi azione militare “offensiva” in #Yemen https:… - agenzia_nova : #Biden annuncerà che la sua amministrazione smetterà di sostenere qualsiasi azione militare “offensiva” in #Yemen -