Uomini e Donne, Aurora respinge le scuse di Giancarlo e tuona su Instagram (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo aver lasciato Uomini e Donne ed aver diffidato Giancarlo Cellucci, reo di aver affermato in studio di avere dei filmini “osé” inviatigli da lei (e a quanto pare inesistenti), Aurora Tropea ha assistito da casa alla messa in onda della puntata registrata immediatamente dopo il suo abbandono. E non l’ha presa benissimo. Nella puntata in questione, Giancarlo si è mostrato rammaricato per quanto fatto e detto contro Aurora, ha chiesto scusa alla mamma di Aurora che ha sentito cose poco piacevoli sulla figlia, e ha ribadito di averci tenuto molto a lei, di averle voluto bene e di aver anche pensato di esserne innamorato. Queste parole non sono state affatto apprezzate da Aurora, la quale le ha commentate così su Instagram: “Mio nonno ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo aver lasciatoed aver diffidatoCellucci, reo di aver affermato in studio di avere dei filmini “osé” inviatigli da lei (e a quanto pare inesistenti),Tropea ha assistito da casa alla messa in onda della puntata registrata immediatamente dopo il suo abbandono. E non l’ha presa benissimo. Nella puntata in questione,si è mostrato rammaricato per quanto fatto e detto contro, ha chiesto scusa alla mamma diche ha sentito cose poco piacevoli sulla figlia, e ha ribadito di averci tenuto molto a lei, di averle voluto bene e di aver anche pensato di esserne innamorato. Queste parole non sono state affatto apprezzate da, la quale le ha commentate così su: “Mio nonno ...

6000sardine : SOS lanciato da @RescueMed Ci sono 110 donne, uomini e bambini su un gommone che sta imbarcando acqua; e 90 nei p… - trash_italiano : #uominiedonne, bufera sul programma per la puntata andata in onda oggi: 'non avrebbero dovuto permetterlo' - istat_it : Autori e vittime di omicidio: nel 2019 omicidi in calo. Crescono quelli in famiglia: vittime soprattutto donne, uo… - MattBest__ : Capito donne? Se vi piace un uomo è perché il patriarcato lo vuole. I vostri gusti personali, la vostra eterosessu… - MartinaPotter04 : RT @iamawhatiam: Tommy: 'Cosa ne pensi degli aerei di oggi?' Dayane: 'Che vorrei soffrire io per 'ste cagate, se fossero questi i problemi… -