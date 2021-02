Olivia Wilde commenta il licenziamento di Shia LaBeouf | Non voglio stri sul mio set

Olivia Wilde commenta il licenziamento di Shia LaBeouf: "Non voglio str...i sul mio set" (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il licenziamento di Shia LaBeouf da parte di Olivia Wilde, regista di Don't Worry Darling, fa parte della regola aurea seguita dall'attrice per preservare la tranquillità sul set. Olivia Wilde ha messo in chiaro di non volere "stronzi sul set" dopo il licenziamento di Shia LaBeouf, inizialmente ingaggiato per il suo secondo lavoro da regista, Don't Worry Darling. A settembre si sono diffusi report che parlavano della sostituzione di Shia LaBeouf con Harry Styles per via di precedenti impegni dell'attore. In realtà Olivia Wilde avrebbe deciso di licenziare Shia dopo il suo pessimo comportamento sul set, come ha spiegato a Variety ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ildida parte di, regista di Don't Worry Darling, fa parte della regola aurea seguita dall'attrice per preservare la tranquillità sul set.ha messo in chiaro di non volere "stronzi sul set" dopo ildi, inizialmente ingaggiato per il suo secondo lavoro da regista, Don't Worry Darling. A settembre si sono diffusi report che parlavano della sostituzione dicon Harry Styles per via di precedenti impegni dell'attore. In realtàavrebbe deciso di licenziaredopo il suo pessimo comportamento sul set, come ha spiegato a Variety ...

