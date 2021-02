“Non è possibile…”. GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi increduli per il messaggio aereo. Spunta il nome di Elisabetta Gregoraci (Di venerdì 5 febbraio 2021) Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi stanno vivendo tra alti e bassi questa fase della loro relazione, nata nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Nelle ultime ore è uscita fuori una notizia incredibile che li riguarda, seppur indirettamente. Loro non lo sanno, ma pare che una delle fanpage più seguite sia gestita dalla popolare influencer Giulia De Lellis. Gli utenti si sono accorti infatti che ci sono degli indizi che porterebbero proprio all’ex di Andrea Damante, che li apprezzerebbe moltissimo. Ci sarebbero infatti dei tatuaggi ed un linguaggio molto simili alla De Lellis che farebbero propendere per questa ipotesi. Intanto, però, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi non hanno reagito nel migliore dei modi durante un passaggio di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021)stanno vivendo tra alti e bassi questa fase della loro relazione, nata nella Casa del ‘Grande Fratello Vip’. Nelle ultime ore è uscita fuori una notizia incredibile che li riguarda, seppur indirettamente. Loro non lo sanno, ma pare che una delle fanpage più seguite sia gestita dalla popolare influencerDe Lellis. Gli utenti si sono accorti infatti che ci sono degli indizi che porterebbero proprio all’ex di Andrea Damante, che li apprezzerebbe moltissimo. Ci sarebbero infatti dei tatuaggi ed un linguaggio molto simili alla De Lellis che farebbero propendere per questa ipotesi. Intanto, però,non hanno reagito nel migliore dei modi durante un passaggio di un ...

CarloCalenda : Dopo aver parlato per giorni di europeismo relativamente a Ciampolillo e c come pilastri del Conte Ter, il… - CardRavasi : L’amore all’altro per quello che è ci spinge a cercare il meglio per la sua vita. Solo coltivando questo modo di re… - TNannicini : È un bene che i sindacati abbiano subito dato segnali di apertura al governo #Draghi. Non è possibile la coesione s… - Colore_Viola : @marinellapastor Ma non è possibile!!!! Sembra un incubo - INTJMultifandom : @RedDianthus Per fortuna non mi è mai capitata tale atrocità, probabilmente perché evito di postare foto mie e uso… -

Ultime Notizie dalla rete : Non possibile… Parto effettuato in ritardo, il bimbo nasce disabile ciociariaoggi.it