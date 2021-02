Lazio, Tare aggredito da un pitbull: un suo cane perde la vita (Di venerdì 5 febbraio 2021) Igli Tare ha sicuramente passato delle mattinate migliori rispetto a quanto accaduto due giorni fa. Il direttore sportivo della Lazio è stato infatti aggredito da un pitbull, scappato al controllo del proprio padrone, mentre era in giro per una tranquilla passeggiata con i suoi due cani al guinzaglio vicino al centro sportivo di Formello. Suo malgrado un cane ha perso la vita, mentre l’altro è rimasto ferito. Il dirigente avrebbe deciso di procedere con un’azione legale e civile. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Igliha sicuramente passato delle mattinate migliori rispetto a quanto accaduto due giorni fa. Il direttore sportivo dellaè stato infattida un, scappato al controllo del proprio padrone, mentre era in giro per una tranquilla passeggiata con i suoi due cani al guinzaglio vicino al centro sportivo di Formello. Suo malgrado unha perso la, mentre l’altro è rimasto ferito. Il dirigente avrebbe deciso di procedere con un’azione legale e civile. SportFace.

