“Ho scelto lui, è deciso”. Francesco Oppini, il bel gesto per Tommaso Zorzi svelato in diretta (Di venerdì 5 febbraio 2021) Abbiamo assistito tutti al tormento amoroso di Tommaso Zorzi durante questo GF Vip. Un amore nato pian piano e tramutatosi ben presto in struggimento che ha fatto sognare gran parte del pubblico del reality di canale 5. Francesco Oppini, dal canto suo, ha sempre messo in chiaro la propria situazione sentimentale al di fuori della Casa di Cinecittà. Rapporto di cui Zorzi è sempre stato ben consapevole: “Ok rapporto di amicizia, ma tu sai che io ho detto anche altro. Fra però ha una compagna e molto probabilmente si sposa, ma non con me. Ho pianto per i cavoli miei, però so benissimo che lui ha una situazione sua“. Un argomento quello del matrimonio tra Oppini e la compagna Cristina, che è stato affrontato anche da Francesco stesso, in una maniera piuttosto inaspettata… ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Abbiamo assistito tutti al tormento amoroso didurante questo GF Vip. Un amore nato pian piano e tramutatosi ben presto in struggimento che ha fatto sognare gran parte del pubblico del reality di canale 5., dal canto suo, ha sempre messo in chiaro la propria situazione sentimentale al di fuori della Casa di Cinecittà. Rapporto di cuiè sempre stato ben consapevole: “Ok rapporto di amicizia, ma tu sai che io ho detto anche altro. Fra però ha una compagna e molto probabilmente si sposa, ma non con me. Ho pianto per i cavoli miei, però so benissimo che lui ha una situazione sua“. Un argomento quello del matrimonio trae la compagna Cristina, che è stato affrontato anche dastesso, in una maniera piuttosto inaspettata… ...

