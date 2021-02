Governo: Zingaretti, 'ci fidiamo di Draghi, dovrà fare sintesi su contenuti e programmi' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Ci fidiamo di Draghi, dovrà fare sintesi su contenuti e programmi, e definire perimetro della maggioranza". Lo dice Nicola Zingaretti, segretario del Pd, ai microfoni di Radio anch'io, du Radio 1. "Noi diremo la nostra, sono urgenti strette chiare, fermare pandemia, lotta alle disuguaglianze, fisco più equo, tema giustizia" "Noi - conclude - siamo per un programma per la riscossa italiana". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Cidisu, e definire perimetro della maggioranza". Lo dice Nicola, segretario del Pd, ai microfoni di Radio anch'io, du Radio 1. "Noi diremo la nostra, sono urgenti strette chiare, fermare pandemia, lotta alle disuguaglianze, fisco più equo, tema giustizia" "Noi - conclude - siamo per un programma per la riscossa italiana".

