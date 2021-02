Governo: Ue, temi e riforme, Zingaretti offre aiuto Pd a Draghi per esecutivo 'forte e duraturo' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb (Adnkronos) - Mario Draghi può contare sulla fiducia del Partito democratico. Nicola Zingaretti lo ha detto immediatamente dopo l'incontro con il premier incaricato nella sala della Lupa. "Un Governo forte e di lunga durata", ha scandito il leader dem assicurando "piena disponibilità a concorrere al tentativo per un Governo del Paese. La sfida è grande, faremo di tutto per aiutare il Paese a vincerla". Il Pd, insomma, vuole "aiutare Draghi a costruire una maggioranza solida compatta e omogenea", è la considerazione che filtra dal Nazareno dopo l'incontro con il premier incaricato. Per fare questo, il segretario dem ha indicato una seria di coordinate che tracciano nettamente i confini del "progetto del Governo Draghi". Primo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb (Adnkronos) - Mariopuò contare sulla fiducia del Partito democratico. Nicolalo ha detto immediatamente dopo l'incontro con il premier incaricato nella sala della Lupa. "Une di lunga durata", ha scandito il leader dem assicurando "piena disponibilità a concorrere al tentativo per undel Paese. La sfida è grande, faremo di tutto per aiutare il Paese a vincerla". Il Pd, insomma, vuole "aiutarea costruire una maggioranza solida compatta e omogenea", è la considerazione che filtra dal Nazareno dopo l'incontro con il premier incaricato. Per fare questo, il segretario dem ha indicato una seria di coordinate che tracciano nettamente i confini del "progetto del". Primo, ...

raffaellapaita : «Lo dico senza enfasi, @matteorenzi ha fatto una delle cose più preziose del fare politica: si è speso per migliora… - F_DUva : Ho molto apprezzato le parole di @GiuseppeConteIT. A lui va un grande ringraziamento per tutto il lavoro svolto fin… - lorepregliasco : Finalmente sono spariti 'contenuti' e 'temi' e si parla di persone. Per chi fosse distratto, 'governo politico' sig… - salidaparallela : @Daniela_8277 @ElioLannutti Si non partecipiamo ad un governo che è politico vedendo non solo i temi ma cercando an… - MiaomiaoCh : RT @marcodimaio: Porre condizioni al presidente #Draghi come se quello che si deve formare fosse un normale governo di coalizione, è surrea… -