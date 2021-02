Governo: Fornaro, 'programma non variabile indipendente, serve chiarezza' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Le scelte programmatiche non sono variabili indipendenti. La base parlamentare deve essere coesa e deve avere un minimo di omogeneità". Lo dice Federico Fornaro di Leu al termine della consultazione con il presidente incaricato Mario Draghi. "Nel secondo giro ci aspettiamo" da parte del presidente Draghi "la definizione di un perimetro programmatico e conseguentemente un perimetro politico". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Roma, 5 feb. (Adnkronos) - "Le sceltetiche non sono variabili indipendenti. La base parlamentare deve essere coesa e deve avere un minimo di omogeneità". Lo dice Federicodi Leu al termine della consultazione con il presidente incaricato Mario Draghi. "Nel secondo giro ci aspettiamo" da parte del presidente Draghi "la definizione di un perimetrotico e conseguentemente un perimetro politico".

