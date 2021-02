Genoa-Napoli, azzurri regolarmente partiti in aereo verso Genova (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Napoli è regolarmente partito per Genova in vista del match in programma sabato sera contro il Genoa. La squadra partenopea, scossa in giornata dalle positività al Covid-19 di Ghoulam e Koulibaly, non è stata fermata dall’Asl come invece accaduto in circostanze simili per la sfida di inizio ottobre contro la Juventus, ha potuto così prendere l’aereo e sbarcherà nel tardo pomeriggio in terra ligure. ? In viaggio verso Genova ? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/eFsqpMCMbi — Official SSC Napoli (@sscNapoli) February 5, 2021 SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ilpartito perin vista del match in programma sabato sera contro il. La squadra partenopea, scossa in giornata dalle positività al Covid-19 di Ghoulam e Koulibaly, non è stata fermata dall’Asl come invece accaduto in circostanze simili per la sfida di inizio ottobre contro la Juventus, ha potuto così prendere l’e sbarcherà nel tardo pomeriggio in terra ligure. ? In viaggio? #ForzaSempre pic.twitter.com/eFsqpMCMbi — Official SSC(@ssc) February 5, 2021 SportFace.

