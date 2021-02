Cardi B torna con «Up» | regina degli eccessi e delle polemiche

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Dopo il successo di Wrap, brano votato all’internazionalità, Cardi B sarebbe tornata alle origini, a New York, al suo parlare provocatorio, ad Atlanta, sua seconda casa. L’artista lo aveva promesso online, replica alle accuse di quanti tra i fan ne avevano criticato l’ultima produzione musicale. Non sarebbe stata «soft», come qualcuno aveva osato definirla. E, nell’onorare alla stregua di un debito ogni promessa, Cardi B ha dato forma a Up. «Volevo una canzone più da quartiere, arrogante e coraggiosa», le sue parole. https://www.youtube.com/watch?v=rCiBgLOcuKU

