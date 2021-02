Truffa, l’Enel avverte i propri clienti di una nuova frode (Di giovedì 4 febbraio 2021) Una nuova Truffa che utilizza il nome dell’Enel. Lo ha comunicato l’azienda con una nota diramata sul proprio sito ufficiale. l’Enel ha pubblicato un comunicato sul proprio sito ufficiale, per informare i suoi clienti di una nuova Truffa che sta indebitamente sfruttando il nome e il logo della società di energia elettrica per mietere nuove L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Unache utilizza il nome del. Lo ha comunicato l’azienda con una nota diramata sulo sito ufficiale.ha pubblicato un comunicato sulo sito ufficiale, per informare i suoidi unache sta indebitamente sfruttando il nome e il logo della società di energia elettrica per mietere nuove L'articolo proviene da Inews.it.

