Pato verso l’Iraq? Il presidente dell’Al Diwaniya conferma | “Trattative in corso | ma è difficile”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Alexandrecerca squadra e le ultime indiscrezioni accostano l’ex Milan all’Al, club del. Ildel club Hussein Al-Ankoshei ai microfoni di Rudaw non ha smentito: “Lesono ancora in, le condizioni che ha posto sono difficili da soddisfare e non è stato raggiunto un accordo definitivo”. Dopo aver lasciato il Villareal e il calcio europeo,ha giocato con le maglie di Tianjin in Cina (30 gol in 40 presenze) e San Paolo (9 gol in 35 apparizioni). SportFace.

...un trasferimento in Asia, dove più squadre lo hanno richiesto. Sembra che che l'Iraq possa essere la sua destinazione. Iraqi side Al Diwaniya SC agrees with Brazilian forward Alexander(31)...Dentro Merkel e Robinho alle spalle di. Il titolo di campione d'inverno era tutto da sudare. Sulle panchine due ex, Donadoni e Allegri. In campo per i sardi Nainggolan, che dopo giri immensi è ...La conferma del presidente dell'Al Diwaniya sulla trattativa per Pato: "Contatti in corso ma ha posto condizioni difficili". L'ex Milan verso l'Iraq?Lontani i tempi in cui Pato giocava con la maglia del Milan e segnava al Camp Nou. Adesso sembra vicino al trasferimento in Iraq.