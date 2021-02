Milan, fuga per la vittoria: può sfruttare i prossimi due turni | Serie A News (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il Milan giocherà contro Crotone e Spezia, mentre l'Inter affronterà Fiorentina e Lazio e la Juventus è chiamata a giocare contro Roma e Napoli. Allungo? Milan, fuga per la vittoria: può sfruttare i prossimi due turni Serie A News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ilgiocherà contro Crotone e Spezia, mentre l'Inter affronterà Fiorentina e Lazio e la Juventus è chiamata a giocare contro Roma e Napoli. Allungo?per la: puòduePianeta

PianetaMilan : .@acmilan, fuga per la vittoria: può sfruttare i prossimi due turni | @SerieA #News - #ACMilan #Milan #SempreMilan… - MarcoFantini91 : Toccata e fuga ?? @ Milan, Italy - milansette : Milan, Tuttosport: 'Fuga per la vittoria' - MilanWorldForum : Milan: fuga per la vittoria ma occhio all'Europa League. Le news -) - MilanWorldForum : Milan: fuga per la vittoria ma occhio all'Europa League. Le news -) -