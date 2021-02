Meteo – Vortice polare diviso in due: il gelo non toccherà almeno per ora l’Italia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Febbraio molto dinamico e di stampo invernale. Grande gelo su parte dell’Europa, ma Italia per il momento solo lambita. L’inverno 2020/2021 è caratterizzato, contrariamente alla stagione precedente, da un Vortice polare nel complesso debole sia a livello della stratosfera che sul piano della troposfera, quello maggiormente determinante per le vicende Meteo. Un Vortice polare debole, ulteriormente intaccato Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 febbraio 2021) Febbraio molto dinamico e di stampo invernale. Grandesu parte dell’Europa, ma Italia per il momento solo lambita. L’inverno 2020/2021 è caratterizzato, contrariamente alla stagione precedente, da unnel complesso debole sia a livello della stratosfera che sul piano della troposfera, quello maggiormente determinante per le vicende. Undebole, ulteriormente intaccato

CorriereQ : Vortice Polare diviso in due, ma GELO non diretto sull’Italia. Ecco perché - ReteMeteoAmator : #METEO ESTERO Lo Split del Vortice Polare preoccupa il Nord della #Germania - lillydessi : StratWarming quali effetti e cosa ci attende dal Vortice Polare | RMA - Rete Meteo Amatori - lillydessi : Meteo: VORTICE POLARE in due lobi influenzerà l'Europa e il Nord America - 3bmeteo - infoitinterno : Meteo, in arrivo un vortice di alta pressione: allerta gialla per quattro regioni -