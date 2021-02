Le storie dell’Antico Caffè greco online | si inizia con le donne

Leggi su dire

(Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – Dopo l’avvio della digitalizzazione dei tesori artistici arrivano online le Storie dell’Antico Caffè greco di Roma. La presentazione via web delle meraviglie dello storico locale di via Condotti prosegue in concomitanza con la parziale ripresa delle attività grazie alla “zona gialla”.