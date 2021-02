Daydreamer, anticipazioni: Arriva lo zio di Sanem e fa colpo su Huma. Can si infastidisce (Di giovedì 4 febbraio 2021) Daydreamer, anticipazioni: la soap turca si sta facendo sempre più interessante. Vogliamo scoprire come continua? Ayhan lascia Ceycey Nel quartiere di Sanem e Leyla si sta svolgendo la Festa di Primavera. Ceycey raggiunge Ayhan a casa sua, dove la trova assorta nei suoi pensieri. Le chiede cosa stia facendo lì e la esorta ad andare a tavola, ma la ragazza è molto abbattuta per la partenza di Osman e dopo che lui e Leyla hanno rotto il fidanzamento, afferma di non aver più fiducia nell’amore. Ceycey la rassicura, dicendole di non avere più dubbi sul matrimonio e che a loro non succederà di lasciarsi, ma lei spiega che non ci sarà nessun matrimonio e di aver bisogno di ritrovare se stessa. Dice addio al ragazzo e se ne va. Le madri preoccupano ancora Can e Sanem A tavola, Leyla ed Emre si scambiano sguardi ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 4 febbraio 2021): la soap turca si sta facendo sempre più interessante. Vogliamo scoprire come continua? Ayhan lascia Ceycey Nel quartiere die Leyla si sta svolgendo la Festa di Primavera. Ceycey raggiunge Ayhan a casa sua, dove la trova assorta nei suoi pensieri. Le chiede cosa stia facendo lì e la esorta ad andare a tavola, ma la ragazza è molto abbattuta per la partenza di Osman e dopo che lui e Leyla hanno rotto il fidanzamento, afferma di non aver più fiducia nell’amore. Ceycey la rassicura, dicendole di non avere più dubbi sul matrimonio e che a loro non succederà di lasciarsi, ma lei spiega che non ci sarà nessun matrimonio e di aver bisogno di ritrovare se stessa. Dice addio al ragazzo e se ne va. Le madri preoccupano ancora Can eA tavola, Leyla ed Emre si scambiano sguardi ...

zazoomblog : Daydreamer anticipazioni 5 febbraio: arriva lo zio di Sanem - #Daydreamer #anticipazioni #febbraio: - infoitcultura : Daydreamer - Le ali del sogno/ Anticipazioni puntata serale 2 febbraio: Can conteso.. - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni dall'8 al 12 febbraio 2021: Sanem sconvolta. Ayhan parte per sempre! - infoitcultura : Anticipazioni DAYDREAMER 3 febbraio 2021: puntata 115 parte 1 - infoitcultura : Daydreamer Anticipazioni 4 febbraio 2021: Can e Sanem ingannano Huma e Mevkibe -