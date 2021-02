Dal Pino: «Dobbiamo chiarire ancora due punti con i fondi per il definitivo via libera» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa dopo l’Assemblea di Lega Paolo Dal Pino, presidente della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa dopo l’Assemblea di Lega sui fondi. «Come primo punto avevamo la nomina del consigliere indipendente, dove Conti ha mancato di un punto il quorum, e Blandini ha raccolto 7 voti. Confermati Tardini e Calabretta come sindaci effettivi, mentre abbiamo nominato uno dei supplenti. Sul tema della distribuzione e del term sheet (l’ultimo documento pre-contrattuale, ndr) io ho fatto un invito dell’assemblea: invece di andare a votare la distribuzione e il term sheet, ho fatto un invito a riflettere sul futuro strategico della Serie A e di ragionare insieme. La nostra assemblea aveva deciso all’unanimità di percorrere il cammino della media company e ritenuto che ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Paolo Dal, presidente della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa dopo l’Assemblea di Lega Paolo Dal, presidente della Lega Serie A, ha parlato in conferenza stampa dopo l’Assemblea di Lega sui. «Come primo punto avevamo la nomina del consigliere indipendente, dove Conti ha mancato di un punto il quorum, e Blandini ha raccolto 7 voti. Confermati Tardini e Calabretta come sindaci effettivi, mentre abbiamo nominato uno dei supplenti. Sul tema della distribuzione e del term sheet (l’ultimo documento pre-contrattuale, ndr) io ho fatto un invito dell’assemblea: invece di andare a votare la distribuzione e il term sheet, ho fatto un invito a riflettere sul futuro strategico della Serie A e di ragionare insieme. La nostra assemblea aveva deciso all’unanimità di percorrere il cammino della media company e ritenuto che ...

