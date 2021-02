Community, blog e condivisione online (Di giovedì 4 febbraio 2021) La condivisione di informazioni, i consigli su prodotti e servizi, le chiacchiere, le relazioni e gli incontri un tempo avevano luogo nelle piazze, nei locali, in coda nei negozi Ma oggi molto di tutto ciò avviene anche molto online, su social, Community e blog. Di fatto, sotto tanti aspetti, poco è cambiato rispetto a ieri perché questi “luoghi” virtuali non sono altro che moderne piazze e sono anche raggiungibili da un pubblico più vasto. Il flusso di informazioni che confluiscono qui sono fatti per essere esposti, visti da tante persone, condivisi e compartecipati per dar luogo ad una cascata di informazioni e pareri. La rete, insomma, sta diventando luogo dove farsi un’idea sulle cose, sulle persone ed è considerato un canale sicuro nel quale trovare informazioni utili per acquisti o per attività legate alla ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ladi informazioni, i consigli su prodotti e servizi, le chiacchiere, le relazioni e gli incontri un tempo avevano luogo nelle piazze, nei locali, in coda nei negozi Ma oggi molto di tutto ciò avviene anche molto, su social,. Di fatto, sotto tanti aspetti, poco è cambiato rispetto a ieri perché questi “luoghi” virtuali non sono altro che moderne piazze e sono anche raggiungibili da un pubblico più vasto. Il flusso di informazioni che confluiscono qui sono fatti per essere esposti, visti da tante persone, condivisi e compartecipati per dar luogo ad una cascata di informazioni e pareri. La rete, insomma, sta diventando luogo dove farsi un’idea sulle cose, sulle persone ed è considerato un canale sicuro nel quale trovare informazioni utili per acquisti o per attività legate alla ...

