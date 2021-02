Cessione Inter, Moratti: “Spero trovino qualcuno all’altezza” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Inter, Moratti sulla Cessione del club: “La famiglia Suning non può supportare, per intenzione e mezzi, la causa. Spero trovino qualcuno all’altezza”. Intervenuto ai microfoni di Firenze Viola, Massimo Moratti, parlando delle voci sulla Cessione dell’Inter, ha certificato le difficoltà societarie facendo sapere che Suning non è nelle condizioni per “supportare la causa“. Cessione Inter, Moratti: Suning non può supportare la causa Dopo mesi di indiscrezioni, voci di corridoio, smentite e comunicati ufficiali, arriva una voce autorevole in grado di fare il punto sulla Cessione dell’Inter: la voce di Massimo ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 febbraio 2021)sulladel club: “La famiglia Suning non può supportare, per intenzione e mezzi, la causa.”.venuto ai microfoni di Firenze Viola, Massimo, parlando delle voci sulladell’, ha certificato le difficoltà societarie facendo sapere che Suning non è nelle condizioni per “supportare la causa“.: Suning non può supportare la causa Dopo mesi di indiscrezioni, voci di corridoio, smentite e comunicati ufficiali, arriva una voce autorevole in grado di fare il punto sulladell’: la voce di Massimo ...

