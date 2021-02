Caserta | dalla Serbia nascosti in un tir | scoperti e soccorsi 5 cittadini afghani

(Di giovedì 4 febbraio 2021) In un’area di servizio all’altezza disono statiall’interno di un camion 5, di 4 minorenni, provenienti. Cinquesono stati ritrovatipolizia stradale di Napoliall’interno di un semirimorchio con targhe di nazionalità Macedone. La scoperta in un’area di servizio all’altezza di San Nicola la

carloscatozza : Alla luce degli ultimi eventi, dalle dichiarazioni di #Conte, dalla volontà di #M5S, #Pd, #Leu, di voler fare un'a… - zazoomblog : Dalla Serbia a Caserta senza acqua e senza cibo: scoperti 4 minorenni all’interno di un camion - #Dalla #Serbia… - Deniz__Kaya___ : ad essere più preoccupanti, quindi per evitare di prendere dei mezzi di trasporto, ci facemmo accompagnare da un ge… - 5b556f1e896a49a : RT @Enigma6077: Teano. Comune italiano di 12.061 abitanti della provincia di Caserta. Città di origine osca, è l'antica Teanum Sidicinum ca… - claudiodamiano : @statutos__ DeRossi direttamente dalla reggia di Caserta -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta dalla

Agenzia ANSA

...con modalità imprenditoriali " afferma Dante, Vice Presidente del WWF Italia - Nonostante la pratica della uccellagione sia vietata ormai da decenni e queste specie siano tutelate sia...Alfonsino, il brand di food delivery nato anel 2016, annuncia l'assunzione di 3mila rider entro il 2023. La società, che finfondazione ha puntato sui piccoli centri, opera oggi in circa 300 città disseminate in 8 diverse regioni ...Cinque minori dell' Afghanistan, ed un giovane di 21 anni, sono stati scoperti questa notte in un' area di servizio dell' autostrada A/1 nei pressi di Caserta dalla Polizia Stradale. (ANSA) ...Una bottiglia da mezzo litro d'acqua e un pacco di biscotti. E' quanto avevano a disposizione cinque migranti irregolari dall'Afghanistan stipati all'interno di un semirimorchio intercettato dalla pol ...