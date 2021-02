1 minuto in Borsa 4 febbraio 2021 (Di giovedì 4 febbraio 2021) (TeleBorsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Si distinguono a Piazza Affari il settore viaggi e intrattenimento (+1,45%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore costruzioni (-1,03%). Tra le maggiori valute, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a 2%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell’Italia. È previsto sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio del Tasso di Disoccupazione. Attesa una partenza positiva per ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Tele) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela regna anche sulla piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità. Si distinguono a Piazza Affari il settore viaggi e intrattenimento (+1,45%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore costruzioni (-1,03%). Tra le maggiori valute, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, pubblicate le Vendite al Dettaglio, pari a 2%. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione. Domani è in programma il dato sulle Vendite al Dettaglio dell’Italia. È previsto sempre domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio del Tasso di Disoccupazione. Attesa una partenza positiva per ...

DamatoRicardo : RT @gzibordi: beh... prego notare però che il mio post è uscito qualche minuto prima della notizia della convocazione di DRAGHI AL QUIR… - gzibordi : beh... prego notare però che il mio post è uscito qualche minuto prima della notizia della convocazione di DRAGH… - Emilio30529400 : RT @PauloAngelRos: #TorinoFiorentina 1-1 Belotti simula in maniera plateale sul testa contro testa con Milenkovic, Di Bello ci casca ed esp… - nanettaseivita : RT @PauloAngelRos: #TorinoFiorentina 1-1 Belotti simula in maniera plateale sul testa contro testa con Milenkovic, Di Bello ci casca ed esp… - PauloAngelRos : #TorinoFiorentina 1-1 Belotti simula in maniera plateale sul testa contro testa con Milenkovic, Di Bello ci casca e… -

Ultime Notizie dalla rete : minuto Borsa 1 minuto in Borsa 4 febbraio 2021

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.436,5 punti.

Draghi al lavoro sulla squadra. Ma un pezzo di Pd e M5s insistono: "Governo politico e Conte"

In quel momento, sono le 13 e 30 di ieri, la Borsa italiana segna un balzo del tre per cento e lo ... il fatto non ci sia da perdere neppure un minuto, la crisi sociale che si è aggiunta a quella ...

1 minuto in Borsa 4 febbraio 2021 Borsa Italiana Adesso Biden riapre i cordoni della borsa in favore della Palestina

La nuova amministrazione sta ribaltando le politiche unilaterali di Trump: "La sospensione degli aiuti al popolo palestinese non ha prodotto progressi politici ma solo danneggiato palestinesi innocent ...

Verso un nuovo governoMario Draghi è arrivato al Quirinale

L’ex capo della Banca centrale europea è salito al Colle convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo il nulla di fatto dell’esplorazione di Roberto Fico ...

Attesa una partenza positiva per ladi New York. In particolare, il future sull'S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.436,5 punti.In quel momento, sono le 13 e 30 di ieri, laitaliana segna un balzo del tre per cento e lo ... il fatto non ci sia da perdere neppure un, la crisi sociale che si è aggiunta a quella ...La nuova amministrazione sta ribaltando le politiche unilaterali di Trump: "La sospensione degli aiuti al popolo palestinese non ha prodotto progressi politici ma solo danneggiato palestinesi innocent ...L’ex capo della Banca centrale europea è salito al Colle convocato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo il nulla di fatto dell’esplorazione di Roberto Fico ...