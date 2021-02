Serie C, J. Stabia scappa ma Maldonado punge le Vespe. Al Menti è 1-1 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel turno infrasettimanale della 22a giornata di Serie C, Juve Stabia e Catania hanno chiuso sull’1-1. Al Romeo Menti i rossazzurri hanno giocato una partita intensa maggiormente, nella ripresa, lasciando più campo agli stabiesi nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo. E i padroni di casa ne hanno approfittato passando in vantaggio con Scaccabarozzi la cui conclusione è stata deviata da Giosa. Catania che nel primo tempo ha sofferto parecchio anche sulle palle inattive con i difensori che hanno perso in diverse circostanze le marcature. Nella ripresa la mossa di Raffaele azzeccata di far entrare Golfo posizionandolo tra le due linee e passando al 3-4-1-2 ha cambiato il volto al match. Catania aggressivo che ha giocato bene e ha trovato il pareggio con Maldonado sugli sviluppi di una punizione deviata dalla barriera. ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel turno infrasettimanale della 22a giornata diC, Juvee Catania hanno chiuso sull’1-1. Al Romeoi rossazzurri hanno giocato una partita intensa maggiormente, nella ripresa, lasciando più campo agli stabiesi nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo. E i padroni di casa ne hanno approfittato passando in vantaggio con Scaccabarozzi la cui conclusione è stata deviata da Giosa. Catania che nel primo tempo ha sofferto parecchio anche sulle palle inattive con i difensori che hanno perso in diverse circostanze le marcature. Nella ripresa la mossa di Raffaele azzeccata di far entrare Golfo posizionandolo tra le due linee e passando al 3-4-1-2 ha cambiato il volto al match. Catania aggressivo che ha giocato bene e ha trovato il pareggio consugli sviluppi di una punizione deviata dalla barriera. ...

