(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Miroslavè sicuro. Ilconpuò vincere lo. In una lunga ed interessante intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante tedesco ha parlato del Diavolo e del calcio italiano con particolare riferimento al momento dei rossoneri e al loro futuro.: "Consi può vincere lo"caption id="attachment 962921" align="alignnone" width="648" Miroslav- Sito Bayern Monaco/captionL'ex bomber, dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha deciso di provare l'avventura da tecnico ma, prima di tuffarsi apertamente nel nuovo mondo, sta svolgendo un periodo di praticantato proprio guardando da vicino l'operato del mister delStefano: "Al momento ho bisogno di un ...

ItaSportPress : Milan, senti Klose: 'Dai tempo a Pioli e vincerai lo scudetto' - - Fprime86 : RT @tuttosport: #Milan, senti #Kerzez: 'Tifavo Juve fin da bambino, ora cambia tutto' - infoitsport : Milan, senti Kerzez: 'Tifavo Juve fin da bambino, ora cambia tutto' - thetrue_dany : @marcogianese25 @Paolone_TO @1897Gabri @juventusfans I rivali non devono necessariamente essere alla pari con i tro… - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #Milan, senti #Kerzez: 'Tifavo Juve fin da bambino, ora cambia tutto' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan senti

Tuttosport

Tutte le notizie sulla squadraQuando poii suoni e le parole ogni giorno inizi a impararli molto velocemente. A volte ... Leggi i commenti: tutte le notizie Calcio: tutte le notizie 1 febbraio - 16:49MILANO – Intervenuta ai microfoni di Radio Sportiva, Dominika Conc, calciatrice del Milan Femminile, ha parlato di questa sua esperienza nel club meneghino: “Giocare a San Siro è un’esperienza che non ...Hakan Calhanoglu, fantasista turco del Milan, è focalizzato sulla lotta Scudetto. Vuole restare in rossonero, ma per il rinnovo manca ancora qualcosa ...